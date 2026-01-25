3.74 BYN
2.84 BYN
3.34 BYN
У Японіі адменены 56 авіярэйсаў з-за снежнага цыклона
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэкордныя снегапады паралізавалі Японію. Некалькі тысяч людзей былі вымушаны начаваць у аэрапорце на Хакайда з-за адмены 56 рэйсаў. Месцамі па краіне ўсяго за шэсць гадзін выпала 37 сантыметраў ападкаў.
З-за наступстваў завеі ў прэфектуры Ісікава пацярпелі 13 чалавек. Жыхароў просяць заставацца дома і захоўваць максімальную асцярожнасць з-за рызыкі адключэнняў электраэнергіі, сыходу лавін і пагаршэння дарожнага становішча.