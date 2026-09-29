Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

У Яраслаўскай вобласці загарэўся цэх - 14 чалавек загінулі

Аўтар:

14 чалавек загінулі пры пажары на прадпрыемстве па вытворчасці піратэхнікі ў Яраслаўскай вобласці Расіі. Яшчэ адна жанчына была шпіталізавана.

Завод, дзе адбылося НЗ, знаходзіцца ў сяле Кубрынск. З-за пажару большая частка населенага пункта засталася без электрычнасці. Работу сацыяльных аб'ектаў будуць забяспечваць генератары.

На месцы пажару працягваецца разбор завалаў. Узбуджана крымінальная справа, высвятляюцца прычыны і акалічнасці здарэння. Паведамляецца, што раней на вытворчасці выяўлялі праблемы з электраправодкай.

29 верасня ў Яраслаўскай вобласці аб'яўлены дзень жалобы па загінуўшых.

Раздзелы:

У свеце
x

Чытайце таксама