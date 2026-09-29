У Яраслаўскай вобласці загарэўся цэх - 14 чалавек загінулі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
14 чалавек загінулі пры пажары на прадпрыемстве па вытворчасці піратэхнікі ў Яраслаўскай вобласці Расіі. Яшчэ адна жанчына была шпіталізавана.
Завод, дзе адбылося НЗ, знаходзіцца ў сяле Кубрынск. З-за пажару большая частка населенага пункта засталася без электрычнасці. Работу сацыяльных аб'ектаў будуць забяспечваць генератары.
На месцы пажару працягваецца разбор завалаў. Узбуджана крымінальная справа, высвятляюцца прычыны і акалічнасці здарэння. Паведамляецца, што раней на вытворчасці выяўлялі праблемы з электраправодкай.
29 верасня ў Яраслаўскай вобласці аб'яўлены дзень жалобы па загінуўшых.