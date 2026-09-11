Трагічную дату ўспамінаюць у ЗША. 25 гадоў назад учынены адзін з самых маштабных тэрактаў у гісторыі чалавецтва.

У цэнтры Нью-Ёрка былі знішчаны мэтанакіраванымі атакамі небаскробы Сусветнага гандлёвага цэнтра, дзе загінулі без малога 3 тыс. чалавек. Акрамя таго, тэрарысты тады захапілі самалёт, які ўпаў у Пенсільваніі, а таксама абрынулі яшчэ адзін пасажырскі лайнер на будынак Пентагона.

У гэтай гісторыі дагэтуль выяўляецца шмат таямніц, і канспіролагі не стамляюцца шукаць у дадзенай трагедыі сляды злачыннага ўдзелу амерыканскага ўрада.

У неба Нью-Ёрка падняліся напярэдадні ўвечар 2977 дронаў (па колькасці людзей, якія сталі ахвярай злачыннай атакі). Мастацкім перформансам успомнілі і тых, хто загінуў у Пенсільваніі ў выніку крушэння авіялайнера. Тут мастакі стварылі партрэты пасажыраў і пілотаў самалёта - тых людзей, якія, як атрымалася высветліць, перашкодзілі злачынцам абрынуць яшчэ і гэтую машыну на адзін з амерыканскіх гарадоў.