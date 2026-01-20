Глядзець анлайнПраграма ТБ
Удзел у Савеце міру пацвердзілі 35 лідараў краін

Як стала вядома, удзел у Савеце міру пацвердзілі 35 лідараў краін. Плануецца, што 22 студзеня ў Давосе Трамп правядзе цырымонію аб'ўлення Статуту і падпісання Хартыі Савета міру.

Запрашэнне ўвайсці ў склад міжнароднага органа атрымалі амаль 60 кіраўнікоў дзяржаў. Беларусь пацвердзіла ўдзел нараўне з Азербайджанам, Венгрыяй, В'етнамам, Егіптам, Албаніяй, Аргенцінай, Ізраілем.

Таксама запрашэнне прынялі Казахстан, Арабскія Эміраты, Турцыя, Марока. У Расіі і Канадзе пакуль пытанне вывучаюць.

А вось Францыя, Брытанія, Італія, Нарвегія і Швецыя адмовіліся - нібы гэта не адпавядае прынцыпам ААН.

Не прыняў запрашэнне і Зяленскі.

