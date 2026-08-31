Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

Удзел у VI Сусветных гульнях качэўнікаў прымуць каля 3 тыс. спартсменаў

Аўтар:

31 жніўня на "Бішкек Арэне" пачаўся канцэрт перад цырымоніяй адкрыцця VI Сусветных гульняў качэўнікаў. Гэта буйное міжнароднае спартыўна-культурнае мерапрыемства, якое часта называюць "Алімпіядай стэпаў".

Сусветныя гульні качэўнікаў

Чакаецца рэкордная колькасць удзельнікаў - каля 3 тыс. спартсменаў з 112 краін (у 1-х Гульнях у 2014 годзе былі 583 удзельнікі з 19 краін). Упершыню ўдзельнічаюць Аўстралія, Егіпет і іншыя краіны далёкай дугі. Самая шматлікая дэлегацыя - з Расіі (спартсмены з 33 рэгіёнаў).

Плануецца, што будуць разыграны медалі ў 43 дысцыплінах па 9 катэгорыях. Сярод іх конныя гульні і нацыянальныя віды спорту.

Апроч спорту, пройдуць навуковыя канферэнцыі, этнафестывалі, кірмашы рамёстваў, а таксама Міжнародны фестываль этнічнай музыкі "Рэха качэўнікаў".

Плануецца, што ў афіцыйнай цырымоніі адкрыцця прымуць удзел і 17 кіраўнікоў дзяржаў, якія прыехалі ў Бішкек на саміт ШАС.

Таксама ў Сусветных гульнях качэўнікаў заяўлены і беларусы. Яны возьмуць удзел у барацьбе на паясах, армрэстлінгу і самба. Усяго будзе ўдзельнічаць 9 нашых спартсменаў у трох дысцыплінах.

Разделы:

У свеце
x

Чытайце таксама