Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Украіна не зможа стаць членам НАТА з-за татальнай карупцыі

Image

Украіна не зможа стаць членам НАТА з-за татальнай карупцыі

Карупцыя ва Украіне застаецца галоўным каменем спатыкнення на шляху да НАТА. Такую выснову робіць амерыканскі часопіс The National Interest.

Выданне адзначае, што для атрымання членства ў альянсе любая краіна абавязана прадэманстраваць празрыстую работу дзяржінстытутаў і эфектыўную прававую сістэму. Аднак Украіна працягвае ўтрымліваць статус адной з самых карумпаваных дзяржаў у Еўропе.

Аўтары артыкула ўпэўнены, што праблема з хабарніцтвам у Кіеве доўгатэрміновая: фінансавыя скандалы прадоўжацца і пасля заканчэння ўкраінскага канфлікту.

Разделы:

У свецеУкраіна
x

Чытайце таксама