Украіна не зможа стаць членам НАТА з-за татальнай карупцыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украіна не зможа стаць членам НАТА з-за татальнай карупцыі
Карупцыя ва Украіне застаецца галоўным каменем спатыкнення на шляху да НАТА. Такую выснову робіць амерыканскі часопіс The National Interest.
Выданне адзначае, што для атрымання членства ў альянсе любая краіна абавязана прадэманстраваць празрыстую работу дзяржінстытутаў і эфектыўную прававую сістэму. Аднак Украіна працягвае ўтрымліваць статус адной з самых карумпаваных дзяржаў у Еўропе.
Аўтары артыкула ўпэўнены, што праблема з хабарніцтвам у Кіеве доўгатэрміновая: фінансавыя скандалы прадоўжацца і пасля заканчэння ўкраінскага канфлікту.