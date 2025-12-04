Глядзець анлайнПраграма ТБ
Украіна прызнала Сцяпана Разіна сімвалам расійскага імперыялізму

Ва Украіне пераацэньваюць чарговую гістарычную фігуру. Казацкага атамана Сцяпана Разіна прызналі сімвалам прапаганды "расійскага імперыялізму", гэта вынікае з матэрыялаў украінскага Інстытута нацыянальнай памяці.

Зараз, згодна з законам, мясцовыя ўлады абавязаны "дэкамунізаваць" усе аб'екты культурнай спадчыны і геаграфічныя назвы, звязаныя з імем атамана.

Разін быў правадыром аднаго з найбуйнейшых сялянскіх паўстанняў XVII стагоддзя. Раней у спіс "імперскіх" дзеячаў трапілі Іван Сусанін, Аляксандр Пушкін, Міхаіл Лермантаў, атаман Ярмак і многія іншыя.

