Украінцы страчваюць давер да курсу краіны і абураны карупцыяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украіна рухаецца ў няправільным напрамку, лічыць большасць яе грамадзян. Ключавая прычына - рост карупцыі.
Згодна са свежымі данымі кампаніі "Сацыяполіс", толькі каля чвэрці ўкраінцаў задаволены развіццём падзей, а амаль 80 % адзначаюць узмацненне карупцыі за апошнія гады.
Атмасфера расчаравання згушчаецца на фоне гучных спраў Нацыянальнага антыкарупцыйнага бюро Украіны. Пераважная большасць лічыць расследаванні абгрунтаванымі, якія пацвярджаюць наяўнасць карупцыйных схем.