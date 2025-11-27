Глядзець анлайнПраграма ТБ
Украінцы страчваюць давер да курсу краіны і абураны карупцыяй

Украіна рухаецца ў няправільным напрамку, лічыць большасць яе грамадзян. Ключавая прычына - рост карупцыі.

Згодна са свежымі данымі кампаніі "Сацыяполіс", толькі каля чвэрці ўкраінцаў задаволены развіццём падзей, а амаль 80 % адзначаюць узмацненне карупцыі за апошнія гады.

Атмасфера расчаравання згушчаецца на фоне гучных спраў Нацыянальнага антыкарупцыйнага бюро Украіны. Пераважная большасць лічыць расследаванні абгрунтаванымі, якія пацвярджаюць наяўнасць карупцыйных схем.

