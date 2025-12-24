Украінцы ўзначалілі рэйтынг горшых злачынцаў у ЗША з постсавецкіх краін

Украінскія мігранты ўзначалілі ў ЗША рэйтынг горшых злачынцаў з постсавецкіх краін. Рэйтынг складзены на аснове звестак аб арыштаваных імігрантах, якіх амерыканскія ўлады абвіначваюць у здзяйсненні розных злачынстваў. У спісе значацца 27 грамадзян Украіны.



Сярод абвінавачанняў: продаж наркотыкаў, злачынствы сексуальнага характару, у тым ліку ў дачыненні да непаўналетніх, рабаванне, махлярства і нават зварот у рабства і гандаль людзьмі.