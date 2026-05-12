Упершыню за 9 гадоў прэзідэнт ЗША на кітайскай зямлі з дзяржаўным візітам
Падзея, да якой прыкавана ўвага ўсяго свету. З дзяржаўным візітам у Кітай прыбыў прэзідэнт ЗША. Гэта першы за 9 гадоў візіт кіраўніка Белага дома ў Пекін. Заўтра - асноўны дзень перамоў Дональда Трампа з Сі Цзіньпінам.
Самалёт прэзідэнта ЗША здзейсніў пасадку ў аэрапорце Пекіна. Намеснік старшыні КНР Хань Чжэн сустрэў амерыканскага лідара ля трапа самалёта, а на плошчы Цяньаньмэнь ужо размешчаны флагі дзвюх краін. Дзяржаўны візіт Трампа ў Кітай стартаваў.
Яшчэ ў ЗША, перад вылетам, Трамп заявіў журналістам, што сустрэча з Сі Цзіньпінам будзе пазітыўнай і добрай. Пекін эпітэты амерыканскага лідара не выкарыстоўваў. Аднак у МЗС КНР адзначылі, што дыпламатыя кіраўнікоў дзяржаў выконвае незаменную стратэгічна вядучую ролю ў адносінах паміж дзвюма краінамі (глядзіце відэа).