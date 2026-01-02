Уся сутнасць у нафце - Трамп выказаўся аб ваеннай аперацыі ў Венесуэле

Дональд Трамп выказаўся аб праведзенай аперацыі ў Венесуэле. Ён заявіў, што размаўляў з прэзідэнтам гэтай краіны тыдзень таму і заклікаў яго добраахвотна здацца, пры гэтым гаспадар Белага дома прызнаў, што ЗША планавалі правесці аперацыю яшчэ некалькі дзён таму, але яна пераносілася з-за дрэннага надвор'я.

Таксама Трамп паведаміў, што ЗША будуць удзельнічаць у вырашэнні пытання будучыні Венесуэлы, паколькі Вашынгтон не можа рызыкаваць, дазваляючы камусьці заняць месца Мадуры. Нарэшце ён назваў рэальную мэту ваеннай аперацыі. Паводле слоў амерыканскага лідара, ЗША будуць "моцна ўцягнуты" ў працу нафтавага сектара Венесуэлы.

Захопленых амерыканскімі вайскоўцамі Мадуру і яго жонку вывезлі з Венесуэлы на верталёце і высадзілі на карабель, на якім іх даставяць у Нью-Ёрк.