Узброеныя сілы ЗША аднавілі ваенную блакаду ўсіх суднаў, што накіроўваюцца ў Іран
Сітуацыя на Блізкім Усходзе працягвае імкліва абвастрацца. ЗША нанеслі новую серыю авіяўдараў па Іране, якія бесперапынна працягваліся некалькі гадзін. Адначасова з гэтым Узброеныя сілы ЗША аднавілі ваенную блакаду ўсіх суднаў, што накіроўваюццаў іранскія парты і ўзбярэжныя раёны. Дональд Трамп заявіў: атакі прадоўжацца да таго часу, пакуль ён асабіста не скажа "даволі".
У адказ Іран атакаваў базы ЗША ў Кувейце, Бахрэйне і Іарданіі. Як заявілі ў МЗС Ісламскай Рэспублікі, Штаты сваімі ўдарамі "поўнасцю разбурылі Ісламабадскі мемарандум аб паразуменні".
А ў КВІР запэўнілі, што "ні кроплі нафты або газу не будзе экспартавацца з рэгіёна, пакуль працягваюцца зламысныя дзеянні Амерыкі". На гэтым фоне кошт нафты Brent абнавіў месячны максімум, перавысіўшы адзнаку 87,5 долара за бараль.