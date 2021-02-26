У Ерэване калона пратэстоўцаў накіравалася да дачы прэм'ер-міністра

Людзі патрабуюць сустрэчы з Пашынянам і яго адстаўкі. Напярэдадні частка дэманстрантаў разбіла ля парламента палатачны лагер. І хоць ноч прайшла адносна спакойна, з раніцы сталі з'яўляцца паведамленні аб узмацненні пазіцый паліцыі - у завулках каля будынкаў стаялі аўтобусы з сілавікамі. Масла ў агонь новай рэвалюцыі падліў афіцэрскі састаў генеральнага штаба. Армія запатрабавала адстаўкі прэм'ер-міністра. Прэм'ер-міністр называе гэта спробай перавароту. Што цікава: сам Пашынян прыйшоў да ўлады ў 2018 годзе па такой жа схеме. Зараз жа рэйтынгі "аксамітавага" прэм'ера ўпалі да рэкордна нізкіх паказчыкаў.