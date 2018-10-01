У Інданезіі на волі апынуліся звыш 1200 злачынцаў

У Інданезіі пасля серыі землетрасенняў адбыліся масавыя ўцёкі зняволеных з турмаў. На волі апынуліся звыш тысячы двухсот злачынцаў. Большасць з іх патрапілі за краты за карупцыю і злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Мясцовыя СМІ паведамляюць, што ў рэгіёне пачасціліся выпадкі марадзёрства. Злодзеі выносяць тавар з паўразбураных магазінаў і забіраюць каштоўнасці з пакінутых дамоў. Пасля ўдару стыхіі амаль 17 000 жыхароў правінцыі Цэнтральны Сулавесі былі эвакуіраваныя. У спісе загінуўшых - ужо больш як 1200 чалавек. У рэгіёне працягваецца маштабная пошукава-выратавальная аперацыя. Пад заваламі ўсё яшчэ знаходзяцца людзі. Нагадаем, землетрасенне магнітудай 7,4 адбылося ў пятніцу каля ўзбярэжжаў вострава Сулавесі недалёка ад Палу. Стыхійнае бедства выклікала цунамі. Хвалі вышынёй да 5 метраў сцерлі з зямлі цэлыя жылыя раёны.