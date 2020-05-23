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У Кітаі не выяўлена ні аднаго новага выпадку заражэння COVID-19
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Упершыню з пачатку пандэміі каранавіруса ў Паднябеснай не выяўлена ні аднаго новага выпадку заражэння. Зарэгістраваныя 28 чалавек з бессімптомным працяканнем хваробы, з іх два выпадкі - увазныя. Ахвяраў няма. Паправіліся тры чалавекі.