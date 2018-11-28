У Кітаі нарадзіліся першыя ў свеце блізняты са штучна змененай ДНК
У Кітаі пасля паведамленняў аб нараджэнні немаўлят са змененымі генамі Дзяржаўны камітэт па справах аховы здароўя і планавага дзетараджэння гэтай краіны пачаў расследаванне. Раней СМІ паведамілі, што навуковец Хэ Цзянькуй заявіў аб тым, што ён першы ў гісторыі змяніў ДНК эмбрыёна. Гаворыцца, што ён адрэдагаваў эмбрыёны сямі пар падчас рэпрадуктыўнага лячэння. Навуковец заявіў, што толькі ў выніку адной цяжарнасці нарадзіліся дзяўчынкі-блізніцы, і ў іх змененыя гены. Аб эксперыменце негатыўна гавораць многія навукоўцы.
Кітай з'яўляецца адным з лідараў па рабоце з чалавечымі генамі. З 2015 года навукоўцы КНР адрэдагавалі ДНК 86 чалавек. Але дагэтуль ніводнага выпадку менавіта нараджэння такіх дзяцей афіцыйна не было зарэгістравана.