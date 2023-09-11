У спісе загінуўшых пасля землетрасення ў Марока ўжо больш чым 2 тысячы чалавек

У Марока працягваецца пошукава-выратавальная аперацыя. У спісе загінуўшых пасля землетрасення ўжо 2122 чалавекі. Горны ландшафт ускладняе доступ да пацярпелых раёнаў, дзе пад заваламі могуць яшчэ знаходзіцца людзі. На дапамогу ратавальнікам сваіх спецыялістаў накіравалі Іспанія, Вялікабрытанія і ЗША, а таксама Чэхія і Францыя. Таксама высылаюць выратавальнае абсталяванне і сабак для пошукаў.