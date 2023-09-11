3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
У спісе загінуўшых пасля землетрасення ў Марока ўжо больш чым 2 тысячы чалавек
У Марока працягваецца пошукава-выратавальная аперацыя. У спісе загінуўшых пасля землетрасення ўжо 2122 чалавекі. Горны ландшафт ускладняе доступ да пацярпелых раёнаў, дзе пад заваламі могуць яшчэ знаходзіцца людзі. На дапамогу ратавальнікам сваіх спецыялістаў накіравалі Іспанія, Вялікабрытанія і ЗША, а таксама Чэхія і Францыя. Таксама высылаюць выратавальнае абсталяванне і сабак для пошукаў.
Арганізаваны збор крыві для пацярпелых. На заклік медыкаў адгукнуліся ў тым ліку члены зборнай Марока па футболе.
Вядома, што землетрасенне спустошыла некалькі вёсак і пашкодзіла гістарычны цэнтр горада Маракеш. Многія будынкі пашкоджаны, у сценах з'явіліся расколіны. Трэцюю ноч запар людзі спяць на вуліцы, баючыся вяртацца ў дамы з-за верагоднасці новых абвальванняў. У краіне аб'яўлена жалоба.