У Турцыі за суткі выявілі амаль 1 600 новых выпадкаў захворвання
Больш за 26 мільёнаў выпадкаў заражэння і сотні тысяч загінуўшых: пандэмія каранавіруса ў свеце не запавольваецца: другою хвалю перажывае Турцыя. За суткі ў краіне выявілі амаль 1 600 новых выпадкаў захворвання. Рост ліку заражаных, па меркаванні спецыялістаў, звязаны з дрэнным выкананнем мер бяспекі. Найбольшы прырост захварэўшых у апошнія дні зафіксаваны ў сталіцы Анкары. З-за паўторнай успышкі COVID-19 Куба вымушаная ўвесці каменданцкую гадзіну ў Гаване. Тым часам у бальніцах Ісландыі не засталося ні аднаго пацыента з каранавірусам, а жыхар Кітая, праз 111 дзён на штучнай вентыляцыі лёгкіх, нарэшце, акрыяў.