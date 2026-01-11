Ва Украіне хочуць прадоўжыць ваеннае становішча і ўсеагульную мабілізацыю

Зяленскі зноў вырашыў прадоўжыць ваеннае становішча і ўсеагульную мабілізацыю. Такім чынам, калі ўкраінскія дэпутаты адобраць яго ініцыятыву, то гэтыя рэжымы атрымаюць да дзеючага тэрміну плюс яшчэ 3 месяцы, г.з. да мая 2026 года. Чакаецца, што Рада разгледзіць законапраекты на гэтым пленарным тыдні.

Нагадаем, ваеннае становішча ва Украіне неаднаразова прадаўжалася з лютага 2022-га. Пры гэтым Зяленскі, спасылаючыся на яго, вырашыў не праводзіць прэзідэнцкія выбары. Афіцыйна яго паўнамоцтвы закончыліся ў маі 2024 года. У красавіку 2024-га ўкраінскія ўлады знізілі ўзрост мабілізацыі з 27 да 25 гадоў. А нядаўна мэр Кіева Віталь Клічко з-за вялізных страт УСУ прапанаваў знізіць узрост мабілізацыі "да 23 або 22 гадоў".