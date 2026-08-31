VI Сусветныя гульні качэўнікаў стартавалі ў Бішкеку грандыёзным шоу
У Бішкеку стартавалі VI Сусветныя гульні качэўнікаў. Яркі старт - афіцыйная цырымонія адкрыцця Сусветных гульняў качэўнікаў. Гэта буйная міжнародная спартыўна-культурная падзея, якая ўпершыню адбылася ў 2014 годзе, яе часта называюць "Алімпіядай стэпаў".
Цырымонія адкрыцця пачалася ў 20:00 па мясцовым часе. Гэта стала сапраўдным шоу з выступленнямі зорак эстрады, прычым не толькі мясцовых, але і замежных. Хедлайнерам стала Ніколь Шэрзінгер, былая салістка групы Pussycat Dolls.
Таксама гледачоў чакала маштабнае тэатралізаванае шоу – грандыёзны паказ, прысвечаны гісторыі, філасофіі і духоўнай спадчыне качавой цывілізацыі. З выкарыстаннем сучасных тэхналогій былі паказаны сцэны, якія адлюстроўваюць светапогляд качэўнікаў.
Парад краін-удзельніц. Традыцыйнае ўрачыстае шэсце дэлегацый усіх краін стала апагеем шоу (гл. відэа).