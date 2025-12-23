Віфлеем рыхтуецца сустракаць Раство - упершыню за апошнія 3 гады

Віфлеем, размешчаны на Заходнім беразе ракі Іардан, рыхтуецца сустракаць Раство, упершыню за апошнія 3 гады. У рэгіёне, нарэшце, усталяваўся мір.



Раней аперацыі ЦАХАЛ супраць палесцінцаў не дазвалялі мясцовым жыхарам нават у святыя для хрысціян дні збірацца разам без рызыкі пазбавіцца жыцця. Зараз на куццю тут расквітнеў гандаль. У продажы з'явілася ўсё - ад харчавання, якое яшчэ нядаўна было ў дэфіцыце, да святочнай атрыбутыкі.



Па вуліцах Віфлеема прайшоў урачыстым шэсцем аркестр скаўтаў. Роўна апоўначы ў маленькім гроце, які знаходзіцца пад дахам невялікай мясцовай царквы, прагучаць словы гімна "Ноч Раства". Іх тут з нецярпеннем чакаюць як самага пераканаўчага сведчання наступлення ўстойлівага і доўгага міру.