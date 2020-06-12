Сусветная арганізацыя аховы здароўя: Прыкмет сезоннасці ў COVID-19 няма
COVID-19 не дэманструе прыкмет сезоннасці. Пра гэта распавёў афіцыйны прадстаўнік САЗ у Беларусі. Батыр Бердыклычаў адзначыў, што цёплае летняе надвор'е не гарантуе паніжэння рызык захворвання, а таму ўсё роўна неабходна захоўваць сацыяльную дыстанцыю і выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны.
Брытанскія авіякампаніі падалі ў суд на ўрад з-за карантыну
Татальныя абмежаванні адчувальнай карысці не прыносяць, хутчэй наадварот. Брытанскія авіякампаніі падалі ў суд на ўрад Вялікабрытаніі. Гіганты авіяперавозак British Airways, Ryanair і EasyJet перакананыя, што новыя меры, уключаючы двухтыднёвы карантын для пасажыраў, якія прыбылі ў краіну, адмоўна адаб'юцца на турызме і эканоміцы ў цэлым.