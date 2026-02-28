3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
ВПС Ізраіля наносяць ракетныя ўдары па аб'ектах кіраўніцтва Ірана
ВПС Ізраіля наносяць удары па аб'ектах кіраўніцтва Ірана. Вялізныя слупы дыму ўзнімаюцца над іранскай сталіцай. Будынкі скалынаюцца ад удараў.
Іран адказвае: ужо другі раз за некалькі гадзін атакавана амерыканская база Аль-Харыр каля аэрапорта Эрбіля ў Іраку. Паводле даных агенцтва Fars, на ёй размешчаны амерыканскія сілы спецпрызначэння. Нанесены ўдар па ваеннай базе ЗША ў Катары - Досе. Таксама адна з іранскіх ракет ударыла па гатэлі "Кроўн Плаза" ў сталіцы Бахрэйна Манаме. Акрамя таго, паразілі базу арміі ЗША ў Султанаце Аман. Удару двух беспілотнікаў падвергнуўся камерцыйны порт Дукм у Амане. Пад абстрэлам знаходзіцца тэрыторыя Ізраіля.
У ЦАХАЛ паведамілі пра серыю ўдараў па розных частках краіны, ракеты былі накіраваныя ў тым ліку і на Тэль-Авіў. У горадзе працуюць сірэны. Аб пацярпелых і нанесеным уроне у выніку гэтых абстрэлаў не паведамляецца.
У рэгіёне краін Персідскага заліва і Блізкага Усходу адменены больш за 700 авіярэйсаў, турыстаў перавялі ў падвалы і на паркоўкі.
Фота Рixabay