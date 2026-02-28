ВПС Ізраіля наносяць ракетныя ўдары па аб'ектах кіраўніцтва Ірана

Іран адказвае: ужо другі раз за некалькі гадзін атакавана амерыканская база Аль-Харыр каля аэрапорта Эрбіля ў Іраку. Паводле даных агенцтва Fars, на ёй размешчаны амерыканскія сілы спецпрызначэння. Нанесены ўдар па ваеннай базе ЗША ў Катары - Досе. Таксама адна з іранскіх ракет ударыла па гатэлі "Кроўн Плаза" ў сталіцы Бахрэйна Манаме. Акрамя таго, паразілі базу арміі ЗША ў Султанаце Аман. Удару двух беспілотнікаў падвергнуўся камерцыйны порт Дукм у Амане. Пад абстрэлам знаходзіцца тэрыторыя Ізраіля.

У ЦАХАЛ паведамілі пра серыю ўдараў па розных частках краіны, ракеты былі накіраваныя ў тым ліку і на Тэль-Авіў. У горадзе працуюць сірэны. Аб пацярпелых і нанесеным уроне у выніку гэтых абстрэлаў не паведамляецца.