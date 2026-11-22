Шостая субота пратэстаў у Францыі завяршылася масавымі затрыманнямі і збіваннямі. Каля 150 тыс. чалавек выйшлі на вуліцы гарадоў краіны, каб выказаць сваю незадаволенасць падзеннем узроўню жыцця і наступленнем улад на правы грамадзян. Паведамляецца аб 112 масавых шэсцях у цэлым па краіне.

Практычна адразу пасля пачатку акцый пратэсту пачаліся сутыкненні з паліцыяй: ахоўнікам парадку, відавочна, далі дазвол на неабмежаванае выкарыстанне сілы. Для разгону маніфестантаў прымяняліся слёзатачывы газ, вадамёты, гумовыя кулі, а пазнаёміцца з дубінкамі давялося і зусім выпадковым людзям, якія хаваліся ў магазінах, пасажах і нават метро.

Улады паведамілі папярэднія вынікі бурных вечара і ночы суботы: затрыманы 144 чалавекі, 9 трапілі ў бальніцы. Сутыкненні працягваліся да глыбокай ночы. Асабліва драматычныя сцэны можна было назіраць у Бардо, Парыжы, Марсэлі, Тулузе і Ліёне. Жорсткасць паліцыі гэтым разам была цалкам паказальнай. Відавочна, улады спрабуюць уціхамірыць грамадскую незадаволенасць, якая напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў можа абрынуць краіну ў бескантрольны хаос.