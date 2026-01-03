Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вярхоўны суд прызначыў Радрыгес выконваючай абавязкі прэзідэнта Венесуэлы

Выява

Вярхоўны суд Венесуэлы прызначыў выканаўчага віцэ-прэзідэнта рэспублікі Дэлсі Радрыгес выконваючай абавязкі кіраўніка дзяржавы, піша ТАСС.

Згодна з распараджэннем Вярхоўнага суда Венесуэлы, абавязкі прэзідэнта рэспублікі часова пераходзяць да выканаўчага віцэ-прэзідэнта Дэлсі Радрыгес, заявіла ў эфіры тэлеканала Venezolana de Televisiоn суддзя Таня Д'Амеліа. Яна растлумачыла, што гэтае рашэнне прынята Канстытуцыйнай палатай Вярхоўнага суда ў сувязі з замежнай ваеннай агрэсіяй і выкраданнем канстытуцыйнага прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадуры.

Д'Амеліа растлумачыла, што Вярхоўны суд даў заканадаўчае тлумачэнне для фарміравання прававой базы, якая забяспечыць бесперапыннасць дзяржаўнага кіравання і абарону краіны ва ўмовах вымушанай адсутнасці лідара. Яна падкрэсліла, што з-за выкрадання Злучанымі Штатамі Нікаласа Мадуры склалася выключная сітуацыя, пры якой прэзідэнт фізічна і фактычна пазбаўлены магчымасці выконваць свае функцыі.

