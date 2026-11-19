Сустрэча ў кітайскім Шэньчжэні, за якой сачыў увесь свет. На палях саміту АТЭС прайшлі трохбаковыя перамовы Уладзіміра Пуціна, Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Паўтары гадзіны свабоднай і адкрытай дыскусіі аб развіцці шматпалярнага свету. Як вынік - лідарамі прынята сумесная дэкларацыя аб свеце.

Гістарычная сустрэча: за адным сталом Пуцін, Сі, Трамп

Кітай, Расія, ЗША. Сустрэча лідараў трох найбуйнейшых дзяржаў планеты дазволіла па-новаму зірнуць на дзеючы светапарадак. Замест канфрантацыі - адмова ад менталітэту халоднай вайны, умацаванне эканамічнага і гандлёвага супрацоўніцтва.

Гістарычнай сустрэчы, менавіта так аб ёй гавораць у медыя, папярэднічалі двухбаковыя размовы Пуціна, Сі і Трампа на палях форуму АТЭС у розных фарматах. Усё для таго, каб падысці да саміту тройкі з разуменнем бачання кожнага на глабальныя і рэгіянальныя працэсы.

У свеце каля 60 лакальных канфліктаў, многія раз-пораз успыхваюць ізноў. Свет як ніколі на мяжы катастрофы.

Галоўнае - канструктыўная партнёрская праца

Па шэрагу пытанняў міжнароднага парадку дня пазіцыі Масквы, Пекіна і Вашынгтона супадаюць, у тым ліку па ўрэгуляванні рэгіянальных канфліктаў. Калі буйныя гульцы змогуць працаваць канструктыўна, па-партнёрску, то і ўнёсак ва ўмацаванне бяспекі і стабільнасці ў свеце будзе важкім. Галоўнае - выстаяць на падмурку павагі, раўнапраўя і прытрымлівання балансу інтарэсаў.

Адзінае меркаванне ў падтрыманні міру ва ўсім свеце

На сустрэчы, якая доўжылася паўтары гадзіны, што на 30 хвілін даўжэй, чым планавалася, кіраўнікі трох вядучых дзяржаў абмеркавалі ўкраінскі крызіс, Блізкі Усход, сітуацыю на Карэйскім паўвостраве. Па многіх тэмах у тройкі сапраўды розны погляд і пазіцыі. Аднак у пытаннях падтрымання міру ва ўсім свеце адзінае меркаванне ўсё ж ёсць. Па выніках сустрэчы прынята дэкларацыя аб міры.

Дэкларацыя аб міры: ключавыя тэзісы дакумента

Трохбаковая дэкларацыя хоць і абагульнены дакумент, але ўсё ж замацоўвае асноўныя пасылы сустрэчы: неабходнасць рэфармавання ААН, прытрымліванне імунітэтаў афіцыйных асоб дзяржаў. Пуцін, Сі і Трамп таксама пацвердзілі, што ў ядзернай вайне не можа быць пераможцаў, яна ніколі не павінна быць развязаная. Масква, Пекін і Вашынгтон будуць весці дыялог па зніжэнні ядзерных рызык. Былі згаданы і структуры па тыпе Міжнароднага крымінальнага суда. На карысць ўсіх краін Расія, Кітай і ЗША таксама дамовіліся павялічыць вытворчасць і пастаўкі нафтапрадуктаў.

19 лістапада прадоўжылася праца ў шматбаковым фармаце. Прайшло пленарнае пасяджэнне сустрэчы лідараў эканомік АТЭС. Па выніках у Шэньчжэні прыняты шэраг дакументаў. У прыватнасці, значная ўвага на супрацоўніцтва ў сферы лічбавізацыі гандлю, выкарыстанне новых тэхналогій. У выніковай дэкларацыі саміту АТЭС падкрэслена: паслядоўныя намаганні дазволілі зрабіць рэгіён галоўным рухавіком глабальнага росту і лідарам рэгіяна-льнага эканамічнага супрацоўніцтва.