WSJ: у свеце пачаўся глабальны паліўны крызіс
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амерыканская The Wall Street Journal паведамляе, што, па меркаванні амерыканскіх нафтавых магнатаў, на планеце пачаўся глабальны паліўны крызіс. Прадстаўнікі мегакарпарацый, накшталт Chevron, ужо некалькі месяцаў бамбардзіруюць Белы дом папярэджаннямі. Яны мяркуюць, што канфлікт на Блізкім Усходзе даў старт катастрафічнаму развіццю падзей.
Меры трэба было прымаць неадкладна, інакш непазбежны некантралюемы рост цэн на нафтапрадукты. І вось катастрофа пачалася. Магнаты аб'явілі, што глабальны рынак страціў 2,5 млн барэляў за дзень. Пры гэтым урады здабываюць нафту са стратэгічных запасаў, што вядзе да імклівага скарачэння інструментаў кантролю цэн.