Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Японія далучыцца да паставак рыштунку ва Украіну

Японія далучыцца да праграмы НАТА па пастаўках рыштунку ва Украіну - гэта паведамляе тэлекампанія NHK.

Чакаецца, што Токіа будзе купляць толькі нелятальны рыштунак. Магчыма, у пастаўкі будуць уключаць радары і бронекамізэлькі. Неўзабаве павінна быць абнародавана афіцыйная аб'ява аб удзеле ў праграме.

Механізм прадугледжвае закупку і пастаўку ва Украіну боепрыпасаў, рыштунку і абсталявання амерыканскай вытворчасці. Ініцыятыву падтрымалі звыш 20 краін.

Разделы:

У свеце