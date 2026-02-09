3.73 BYN
2.87 BYN
3.41 BYN
Японія далучыцца да паставак рыштунку ва Украіну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Японія далучыцца да праграмы НАТА па пастаўках рыштунку ва Украіну - гэта паведамляе тэлекампанія NHK.
Чакаецца, што Токіа будзе купляць толькі нелятальны рыштунак. Магчыма, у пастаўкі будуць уключаць радары і бронекамізэлькі. Неўзабаве павінна быць абнародавана афіцыйная аб'ява аб удзеле ў праграме.
Механізм прадугледжвае закупку і пастаўку ва Украіну боепрыпасаў, рыштунку і абсталявання амерыканскай вытворчасці. Ініцыятыву падтрымалі звыш 20 краін.