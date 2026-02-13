Глядзець анлайнПраграма ТБ
Затрыманы экс-міністр энергетыкі Украіны Герман Галушчанка

Былога міністра энергетыкі Украіны Германа Галушчанку затрымалі пры спробе выезду з краіны.

Паводле звестак НАБУ, прозвішча экс-чыноўніка фігуруе ў рамках справы аб карупцыі. Калі дагэтуль ён меў статус сведкі, то зараз яму прад'яўляюць абвінавачанне.

Арыштавалі Галушчанку пры спробе перасекчы дзяржмяжу, яго знялі з цягніка.

Маштабную спецаперацыю ў энергасферы антыкарупцыйнае бюро Украіны пачало яшчэ ў лістападзе 2025 года. Тады на фоне скандалу Галушчанка падаў у адстаўку.

