Затрыманы экс-міністр энергетыкі Украіны Герман Галушчанка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Былога міністра энергетыкі Украіны Германа Галушчанку затрымалі пры спробе выезду з краіны.
Паводле звестак НАБУ, прозвішча экс-чыноўніка фігуруе ў рамках справы аб карупцыі. Калі дагэтуль ён меў статус сведкі, то зараз яму прад'яўляюць абвінавачанне.
Арыштавалі Галушчанку пры спробе перасекчы дзяржмяжу, яго знялі з цягніка.
Маштабную спецаперацыю ў энергасферы антыкарупцыйнае бюро Украіны пачало яшчэ ў лістападзе 2025 года. Тады на фоне скандалу Галушчанка падаў у адстаўку.
Фота РІА Навіны