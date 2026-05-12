Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Завяршыліся перамовы лідараў Кітая і ЗША

Выява

14 мая ўвага сусветных СМІ прыкавана да Пекіна. Двухбаковыя перамовы лідараў Кітая і ЗША завяршыліся.

Сустрэча Сі Цзіньпіна і Трампа працягвалася больш чым дзве гадзіны, паведамляе Цэнтральнае тэлебачанне Кітая.

Выява

Галоўнай тэмай перамоў стала спроба дабіцца деэскалацыі ў двухбаковых эканамічных адносінах: Трамп усё яшчэ дабіваецца зніжэння адмоўнага сальда ва ўзаемным гандлі, але пакуль беспаспяхова.

Напэўна падчас зносін размова ішла і пра Іран: сітуацыя вакол Персідскага заліва відавочна застыла ў чаканні вынікаў перамоў паміж Вашынгтонам і Пекінам. Ад сустрэчы двух лідараў залежыць развіццё адразу некалькіх найважнейшых планетарных сюжэтаў: палітычных, эканамічных і ваенных.

Разделы:

У свецеКітай