Завяршыліся перамовы лідараў Кітая і ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
14 мая ўвага сусветных СМІ прыкавана да Пекіна. Двухбаковыя перамовы лідараў Кітая і ЗША завяршыліся.
Сустрэча Сі Цзіньпіна і Трампа працягвалася больш чым дзве гадзіны, паведамляе Цэнтральнае тэлебачанне Кітая.
Галоўнай тэмай перамоў стала спроба дабіцца деэскалацыі ў двухбаковых эканамічных адносінах: Трамп усё яшчэ дабіваецца зніжэння адмоўнага сальда ва ўзаемным гандлі, але пакуль беспаспяхова.
Напэўна падчас зносін размова ішла і пра Іран: сітуацыя вакол Персідскага заліва відавочна застыла ў чаканні вынікаў перамоў паміж Вашынгтонам і Пекінам. Ад сустрэчы двух лідараў залежыць развіццё адразу некалькіх найважнейшых планетарных сюжэтаў: палітычных, эканамічных і ваенных.