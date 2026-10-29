Жалоба ў Мадрыдзе перарасла ў мітынг з патрабаваннем адстаўкі міністра транспарту

Іспанія смуткуе па ахвярах трагедыі на чыгунцы ў правінцыі Таледа. У спісе загінуўшых - 68 чалавек. Мноства людзей уначы сабраліся ля будынка мэрыі Мадрыда, каб ушанаваць іх памяць хвілінай маўчання.

Жалобная акцыя перарасла ў антыўрадавы мітынг з патрабаваннем адстаўкі міністра транспарту і прыцягнення ўрада Педра Санчэса да адказнасці. Для разгону мірнай акцыі былі задзейнічаны атрады паліцыі. Супраць людзей ужылі слёзатачывы газ.

Іспанцы абураныя няздольнасцю ўладаў гарантаваць бяспеку пасажыраў - гэта ўжо другая буйная чыгуначная катастрофа ў Іспаніі ў 2026 годзе. У студзені дзясяткі чалавек загінулі пры сходзе цягніка з рэек у правінцыі Кордава.

У Іспаніі аб'яўлена нацыянальная жалоба. Міністр транспарту Педра Санчэс паведаміў, што прычынай сутыкнення стаў збой у сістэме чыгуначнай сігналізацыі. Сістэма дала сігнал да спынення цягнікоў, аднак праз некаторы час аднаму з цягнікоў памылкова паступіў сігнал да аднаўлення руху. 77 чалавек застаюцца ў бальніцах, 15 з іх знаходзяцца ў крайне цяжкім стане.