Жыхары Літвы выйшлі на акцыю супраць масавай іміграцыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Незадаволенасць курсам улад вырашылі выказаць і жыхары Літвы - у цэнтры Вільнюса, на праспекце Гедзіміна, адбылася акцыя супраць масавай іміграцыі.
Мітынг, арганізаваны партыяй "Нацыянальнае аб'яднанне", сабраў каля 300 чалавек. Арганізатары заявілі, што з-за наплыву іншаземцаў літоўцы хутка "перастануць пазнаваць сваю краіну".
Удзельнікі акцыі патрабавалі скараціць міграцыйныя квоты, узмацніць дэпартацыю замежнікаў з судзімасцямі і закрыць замежныя цэнтры па найме работнікаў.