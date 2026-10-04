Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

Жыхары Літвы выйшлі на акцыю супраць масавай іміграцыі

Аўтар:

Незадаволенасць курсам улад вырашылі выказаць і жыхары Літвы - у цэнтры Вільнюса, на праспекце Гедзіміна, адбылася акцыя супраць масавай іміграцыі.

Мітынг, арганізаваны партыяй "Нацыянальнае аб'яднанне", сабраў каля 300 чалавек. Арганізатары заявілі, што з-за наплыву іншаземцаў літоўцы хутка "перастануць пазнаваць сваю краіну".

Удзельнікі акцыі патрабавалі скараціць міграцыйныя квоты, узмацніць дэпартацыю замежнікаў з судзімасцямі і закрыць замежныя цэнтры па найме работнікаў.

Раздзелы:

У свеце
x

Чытайце таксама