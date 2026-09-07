ЗША актывізавалі намаганні па спыненні вайны ва Украіне
Вашынгтон зноў актывізуе дыпламатычныя намаганні па спыненні ўкраінскага канфлікту. Паводле інфармацыі Axios, спецпасланнікі Трампа Сціў Уіткаф і Джарэд Кушнер падчас візіту ў Кіеў заявілі Зяленскаму, што хочуць дамагчыся прарыву ў перамовах яшчэ да наступлення зімы. Амерыканскія перагаворшчыкі разлічваюць у хуткім часе правесці трохбаковую сустрэчу з удзелам ЗША, Расіі і Украіны.
Паводле звестак СМІ, 7 верасня амерыканскі лідар заслухае справаздачу сваіх эмісараў, пасля чаго правядзе тэлефонныя перамовы спачатку з Уладзімірам Пуціным, а затым з Зяленскім.
Тым часам ва ўкраінскіх СМІ актыўна абмяркоўваюцца магчымыя пункты новага мірнага плана Трампа. Сярод іх: поўнае спыненне агню, адвядзеннне ўкраінскіх войскаў з Данбаса і часткі Запарожскай вобласці з магчымым уводам кантынгенту ААН, правядзенне выбараў ва Украіне, а таксама яе афіцыйны пазаблокавы статус і абмежаванне колькасці войска.
Афіцыйнага пацверджання, што новы мірны план уключае менавіта такія пункты, пакуль няма.