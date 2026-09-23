ЗША асцерагаюцца распаўсюджвання ўкраінскага канфлікту, заявіў Рубіа
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША асцерагаюцца, што канфлікт ва Украіне можа распаўсюдзіцца на іншыя краіны, заявіў амерыканскі дзяржсакратар Марка Рубіа.
"Адна з многіх нашых апасак у сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінай заключаецца ў тым, што ён можа разрасціся і распаўсюдзіцца на іншыя тэрыторыі", - сказаў Рубіа на палях ГА ААН.
У прыватнасці, ён дапусціў, што канфлікт можа распаўсюдзіцца з-за магчымай гібрыднай атакі, дыверсіі або выпадковай памылкі.