Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

ЗША асцерагаюцца распаўсюджвання ўкраінскага канфлікту, заявіў Рубіа

Аўтар:
media img
Фото: sputnik.by

ЗША асцерагаюцца, што канфлікт ва Украіне можа распаўсюдзіцца на іншыя краіны, заявіў амерыканскі дзяржсакратар Марка Рубіа.

"Адна з многіх нашых апасак у сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінай заключаецца ў тым, што ён можа разрасціся і распаўсюдзіцца на іншыя тэрыторыі", - сказаў Рубіа на палях ГА ААН.

У прыватнасці, ён дапусціў, што канфлікт можа распаўсюдзіцца з-за магчымай гібрыднай атакі, дыверсіі або выпадковай памылкі.

Раздзелы:

У свецеАрміяЗША
x

Чытайце таксама