ЗША і Іран вяртаюцца да перамоў: дыялог стартуе 3 жніўня
ЗША і Іран вяртаюцца за стол перамоў. Як паведаміў Дональд Трамп, дыялог паміж Вашынгтонам і Тэгеранам стартуе сёння ў другой палове дня. Па словах амерыканскага лідара, бакі ўзгаднілі контуры здзелкі па бяспецы суднаходства ў Армузскім праліве. Наступным стратэгічным этапам Белы дом бачыць заключэнне пагаднення па ядзернай праграме Ірана.
Дональд Трамп:
"Што ж, прама цяпер мы пераходзім да дыялогу з імі ў фармаце перамоў. Мы ўбачым, наколькі яны шчырыя. Я б вельмі хацеў, каб усё атрымалася. Гэта дазволіць выратаваць мноства жыццяў. І, шчыра кажучы, уберажэ нас ад каласальнага і зусім непатрэбнага марнатраўства сіл. Бо на тое, каб аднавіць усё разбуранае, спатрэбіліся б многія і многія гады. Ды і тое, калі шчыра, сумняваюся, што гэта наогул падлягала б аднаўленню".
Трамп таксама пагадзіўся адмяніць запланаваны масіраваны ўдар па Ісламскай Рэспубліцы па просьбе краін Блізкага Усходу. Аднак армія ЗША можа ў любы момант аднавіць атакі, калі ў гэтым будзе неабходнасць.