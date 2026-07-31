ЗША і Ізраіль разглядаюць сухапутную блакаду Ірана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Блізкі Усход балансуе на мяжы новай эскалацыі. Вашынгтон і Тэль-Авіў разглядаюць магчымасць поўнай наземнай блакады Ірана, інфармуе The Telegraph.
У матэрыяле ўдакладняецца, што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і прэм'ер-міністр Ізраіля Біньямін Нетаньяху плануюць перакрыць сухапутныя межы Ісламскай Рэспублікі, каб да максімуму ўзмацніць эканамічны націск. План прадугледжвае закрыццё ключавых пагранічных пераходаў, аднак для гэтага ЗША неабходна згода суседзяў Тэгерана - Ірака і Пакістана, якія не спяшаюцца падтрымліваць Белы дом.
Эксперты папярэджваюць аб каласальных рызыках: любая дзяржава, якая пагодзіцца супрацоўнічаць з Вашынгтонам, аўтаматычна стане цэллю для жорсткіх удараў у адказ Іранам.