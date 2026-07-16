Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

ЗША нанеслі новую хвалю ўдараў па ваеннай і энергетычнай інфраструктуры Ірана

media img

ЗША нанеслі новую серыю маштабных удараў па ваеннай і энергетычнай інфраструктуры Ірана. У ноч на 16 ліпеня былі атакаваны аб'екты ўздоўж берагоў Армузскага праліва.

Як паведамляе Пентагон, мэтай удараў было зніжэнне ваеннага патэнцыялу Ірана для забеспячэння аб'яўленай амерыканцамі марской блакады.

Тэгеран, у сваю чаргу, аб'явіў, што зараз вядзе супраць Злучаных Штатаў "вайну за існаванне" і правёў шэраг ракетных пускаў па цэлях ЗША ў краінах Заліва.

Нягледзячы на заявы Вашынгтона аб адкрыцці Армузскага праліва, судны тут па-ранейшаму рэдкасць. Паводле апошніх звестак, за некалькі апошніх сутак прыблізна тры дзясяткі танкераў прайшлі гэтай воднай артэрыяй, але ўсе яны, відаць, былі дапушчаны сюды Іранам. Біржы ў чаканні развіцця падзей: цана бараля нафты застыла на ўзроўні 85 долараў.

Трамп заявіў, што Тэгеран ізноў звяртаўся да амерыканцаў з прапановай заняцца абмеркаваннем мірнай здзелкі, у Тэгеране гэта катэгарычна адмаўляюць.

Разделы:

У свецеБлізкі УсходЗША
x

Чытайце таксама