ЗША нанеслі новую хвалю ўдараў па ваеннай і энергетычнай інфраструктуры Ірана
ЗША нанеслі новую серыю маштабных удараў па ваеннай і энергетычнай інфраструктуры Ірана. У ноч на 16 ліпеня былі атакаваны аб'екты ўздоўж берагоў Армузскага праліва.
Як паведамляе Пентагон, мэтай удараў было зніжэнне ваеннага патэнцыялу Ірана для забеспячэння аб'яўленай амерыканцамі марской блакады.
Тэгеран, у сваю чаргу, аб'явіў, што зараз вядзе супраць Злучаных Штатаў "вайну за існаванне" і правёў шэраг ракетных пускаў па цэлях ЗША ў краінах Заліва.
Нягледзячы на заявы Вашынгтона аб адкрыцці Армузскага праліва, судны тут па-ранейшаму рэдкасць. Паводле апошніх звестак, за некалькі апошніх сутак прыблізна тры дзясяткі танкераў прайшлі гэтай воднай артэрыяй, але ўсе яны, відаць, былі дапушчаны сюды Іранам. Біржы ў чаканні развіцця падзей: цана бараля нафты застыла на ўзроўні 85 долараў.
Трамп заявіў, што Тэгеран ізноў звяртаўся да амерыканцаў з прапановай заняцца абмеркаваннем мірнай здзелкі, у Тэгеране гэта катэгарычна адмаўляюць.