3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
ЗША не вернуць вайскоўцаў, пакуль Вільнюс не пачне дыялог з Мінскам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ультыматум Вашынгтона: ЗША не вернуць салдат у Літву, пакуль Вільнюс не пачне дыялог з Мінскам.
Паводле інфармацыі літоўскага партала Delfi, амерыканскі бок неаднаразова заклікаў Літву аднавіць кантакты з Беларуссю для вырашэння пытання аб транзіце калійных угнаенняў. Аднак Вільнюс праігнараваў гэтыя рэкамендацыі.
Як вынік - у пачатку чэрвеня больш за тысячу вайскоўцаў ЗША разам з цяжкай тэхнікай пакінулі тэрыторыю балтыйскай рэспублікі.