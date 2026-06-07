Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

ЗША не вернуць вайскоўцаў, пакуль Вільнюс не пачне дыялог з Мінскам

Выява

Ультыматум Вашынгтона: ЗША не вернуць салдат у Літву, пакуль Вільнюс не пачне дыялог з Мінскам.

Паводле інфармацыі літоўскага партала Delfi, амерыканскі бок неаднаразова заклікаў Літву аднавіць кантакты з Беларуссю для вырашэння пытання аб транзіце калійных угнаенняў. Аднак Вільнюс праігнараваў гэтыя рэкамендацыі.

Як вынік - у пачатку чэрвеня больш за тысячу вайскоўцаў ЗША разам з цяжкай тэхнікай пакінулі тэрыторыю балтыйскай рэспублікі.

Разделы:

У свецеЕўропаЗША