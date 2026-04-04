ЗША перакідваюць транспартнікі на Блізкі Усход. Паводле звестак сэрвісу адсочвання палётаў Flightradar24, над Атлантыкай і Еўропай зафіксавана маштабная паветраная актыўнасць - буйная група ваенна-транспартных самалётаў трымае шлях у палаючы рэгіён. Частка бартоў ужо знаходзіцца над еўрапейскай паветранай прасторай і накіроўваецца да ўсходняга Міжземнамор'я.

Эксперты адзначаюць, што гэтыя самалёты выкарыстоўваюцца для перакідвання асабовага складу і бранятэхнікі. Паводле ацэнак назіральнікаў, размова ідзе аб найбуйнейшым паветраным перамяшчэнні амерыканскіх ваенных сіл, зафіксаваных у адкрытых крыніцах з пачатку вайны. Пры гэтым профільныя каналы пішуць, што такая канцэнтрацыя сіл сведчыць пра хуткі пачатак наземнай аперацыі.