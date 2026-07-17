Пентагон завяршыў чарговую серыю ўдараў па цэлях у Іране. Як паведамляецца, амерыканцы атакавалі аб'екты, размешчаныя на берагах Армузскага праліву, і партовыя будынкі горада Бандар-Абас.

Акрамя таго, падвергнуўся ракетна-бомбавым ударам адзін з мастоў, які з'яўляецца ключавым у забеспячэнні транспартнай звязнасці Ірана. Між тым знішчэнне грамадзянскай інфраструктуры забаронена Жэнеўскімі канвенцыямі аб правілах вядзення вайны. У сваю чаргу, персы атакавалі ваенныя базы ЗША, у прыватнасці аэрадром у Іарданіі.

Адначасова Вашынгтон спрабуе забяспечыць поўную марскую блакаду Ірана: Пентагон распаўсюдзіў кадры, якія захавалі, як амерыканцы затрымоўваюць і надглядаюць адзін з танкераў у Аманскім заліве. Пакуль, аднак, гэта застаецца адзінкавым эпізодам: судны, няхай нешматлікія, праходзяць праз Армузскі праліў, і ўсе яны, як паведамляецца, так або інакш звязаны з Іранам.