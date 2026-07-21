ЗША завяршылі дзясятую пасля спынення перамір'я серыю ўдараў па цэлях у Іране
Пентагон заявіў, што завяршыў дзясятую пасля спынення перамір'я серыю ўдараў па цэлях у Іране. Амерыканцы атакавалі аб'екты, размешчаныя на берагах Армузскага праліва.
Акрамя таго, ракетна-бомбавыя ўдары былі нанесены на масты і чыгуначныя вузлы Ірана. Персы са свайго боку не спыняюць блакаду Армуза: напярэдадні тут былі пашкоджаны абстрэламі два танкеры, якія спрабавалі выйсці ў адкрыты акіян, не ўзгадніўшы маршрут з іранскімі ваеннымі ўладамі.
Палітыка-дыпламатычная сітуацыя, звязаная з гэтым канфліктам, застаецца нявызначанай. З Тэгерана і Вашынгтона паступаюць самыя супярэчлівыя сігналы. З аднаго боку, паведамляецца, што Пентагон па загадзе прэзідэнта ЗША Дональда Трампа рыхтуецца пачаць поўнамаштабную аперацыю супраць Ірана. З другога боку, арабскія медыя інфармуюць аб кансультацыях, якія павінны забяспечыць 10-дзённае спыненне агню і старт новых перамоў.