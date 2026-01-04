Зяленскі прызначыў новага кіраўніка СБУ

Раней Зяленскі зацвердзіў Кірыла Буданава на пасадзе кіраўніка свайго апарату і паставіў перад ім задачу абнавіць стратэгіі абароны і развіцця. Ранейшны кіраўнік Андрэй Ярмак пайшоў у адстаўку пасля вобыскаў у сувязі са справай аб карупцыі. Заходнія назіральнікі ўпэўнены, што прызначэнне Буданава і новых сілавікоў прывядзе да змяшчэння Зяленскага.

Аналітыкі лічаць, што Зяленскі можа разглядаць прызначэнне Буданава як праект "Пераемнік", закліканы забяспечыць асабістыя гарантыі бяспекі цяперашняму кіраўніцтву пры транзіце ўлады. У той жа час эксперты не выключаюць, што перавод папулярнага генерала ў палітычную плоскасць - гэта спроба "спаліць" яго рэйтынг у бюракратычнай руціне перад магчымымі выбарамі.