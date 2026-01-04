3.71 BYN
Зяленскі прызначыў новага кіраўніка СБУ
Гучная ратацыя ва Украіне працягваецца. Уладзімір Зяленскі вырашыў змяніць кіраўніка Службы бяспекі Украіны (СБУ). Замест Васіля Малюка ведамства ўзначаліць Яўген Хмара. Раней ён займаў пасаду начальніка Цэнтра спецаперацый "А" СБУ.
Згодна з паведамленнямі СМІ, Малюку прапанавана пасада ў службе знешняй разведкі або ў Савеце нацыянальнай бяспекі і абароны.
Раней Зяленскі зацвердзіў Кірыла Буданава на пасадзе кіраўніка свайго апарату і паставіў перад ім задачу абнавіць стратэгіі абароны і развіцця. Ранейшны кіраўнік Андрэй Ярмак пайшоў у адстаўку пасля вобыскаў у сувязі са справай аб карупцыі. Заходнія назіральнікі ўпэўнены, што прызначэнне Буданава і новых сілавікоў прывядзе да змяшчэння Зяленскага.
Аналітыкі лічаць, што Зяленскі можа разглядаць прызначэнне Буданава як праект "Пераемнік", закліканы забяспечыць асабістыя гарантыі бяспекі цяперашняму кіраўніцтву пры транзіце ўлады. У той жа час эксперты не выключаюць, што перавод папулярнага генерала ў палітычную плоскасць - гэта спроба "спаліць" яго рэйтынг у бюракратычнай руціне перад магчымымі выбарамі.
Фота РІА Навіны