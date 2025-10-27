3.70 BYN
Зяленскі стаў уладальнікам найбуйнейшага ранча ЗША амаль за 80 млн долараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Уладзімір Зяленскі стаў уладальнікам аднаго з найбуйнейшых ранча ЗША, паведамляюць СМІ. Інфармацыя аб набыцці з'явілася на сайце брокера Swan Land Company, але афіцыйных каментарыяў ад украінскага боку пакуль не было.
Ферма коштам амаль 80 млн долараў і плошчай 3700 кв. м была прададзена праз тыдзень пасля візіту Зяленскага ў Белы дом. Пакупнік - кіпрская кампанія.
Набытае ранча - вялізная тэрыторыя з азёрамі, пашамі і паляўнічымі ўгоддзямі. Раней яна належала нафтаваму магнату. Здзелка вывела Зяленскага на 9-е месца сярод найбуйнейшых прыватных землеўласнікаў ЗША.