Зяленскі ўвёў персанальныя санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі
Уладзімір Зяленскі ўвёў персанальныя санкцыі супраць Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, піша sputnik.by.
Адпаведны ўказ, падпісаны Зяленскім, апублікаваны на сайце яго офіса.
"Увесці ў дзеянне рашэнне савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны ад 18 лютага 2026 года "Аб прымяненні персанальных спецыяльных эканамічных і іншых абмежавальных мер" (прыкладаецца)", - гаворыцца ў тэксце ўказа.
У пераліку ўведзеных супраць беларускага лідара абмежаванняў названы, у прыватнасці, блакіроўка актываў, частковае або поўнае спыненне гандлёвых аперацый. Санкцыі, якія накладваюцца на Лукашэнку ўказам Зяленскага, прадугледжваюць таксама прадухіленне вываду матэрыяльных сродкаў за межы Украіны, ануляванне ліцэнзій і іншых дазволаў, якія даюць права на ажыццяўленне пэўнага віду дзейнасці.
З указа Зяленскага вынікае таксама, што Прэзідэнту Беларусі будзе забаронены ўезд ва Украіну.
"Адмова ў даванні і адмене віз рэзідэнтам замежных дзяржаў, прымяненне іншых забарон уезду на тэрыторыю Украіны", - вынікае з дакумента.
Акрамя таго, украінскімі санкцыямі прадугледжваецца пазбаўленне ўкраінскіх узнагарод без тэрміну дзеяння.
Астатнія абмежаванні ўводзяцца на 10-гадовы перыяд.