Беларускія санаторыі прымаюць на аздараўленне дзяцей з рознымі захворваннямі
Максімум спорту, забаў і аздараўлення. Усё гэта дорыць цяперашні сезон дзіцячага адпачынку. Каля 400 тыс. дзяцей у 2026 годзе дапоўняць канікулы яркімі зменамі ў лагерах або санаторыях.
Для дзяцей з медыцынскімі паказаннямі прадугледжаны пуцёўкі па дзяржпраграме "Маці і дзіця". Аздараўленне арганізавана па розных профілях (ад эндакрыналогіі да кардыялогіі) з адпаведнай медыцынскай базай і вузкімі спецыялістамі.
Аздараўленне дзяцей
У 2026 годзе ў санаторыі "Сонейка" Слуцкага раёна за 3 змены адпачнуць 94 дзіцяці з захворваннем на цукровы дыябет 1 тыпу і 20 дзяцей з парушэннем сардэчна-сасудзістай сістэмы.
Аздараўленне арганізавана па праграме "Маці і дзіця" з 2024 года. Санаторый стаў базай праекта дзякуючы гатовай інфраструктуры. Бяспека тут на першым месцы: распрацавана спецыяльнае меню, а ў рамках прафілактыкі працуе школа дыябету.
Летась матэрыяльна-тэхнічную базу санаторыя ўмацавалі дадатковымі магчымасцямі - адкрылі кабінет спелеа- і цеплалячэння.
Такія праекты ўмацоўваюць сістэму дзяржаўнай падтрымкі сем'яў. Галоўны прыярытэт - стварэнне роўных умоў для ўсіх, незалежна ад медыцынскіх дыягназаў.