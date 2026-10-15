На перадавой здароўя: раскажам пра дасягненні фармацэўтычнай галіны Беларусі
Фармацэўтычная галіна Беларусі сёння ўпэўнена трымае марку. Нашы прадпрыемствы не толькі закрываюць патрэбнасці ўнутранага рынку, але і актыўна пакараюць замежныя пляцоўкі. Айчынныя прэпараты ідуць на экспарт у Азію, Афрыку і на Блізкі Усход.
Фармацэўтычная галіна Беларусі ўпэўнена трымае курс на развіццё. Бяспеку лекавага рынку гарантуюць 50 профільных прадпрыемстваў і амаль 4 тыс. аптэк.
Вытворцы нарошчваюць патэнцыял. За апошнія 5 гадоў асвоена больш за 350 новых прэпаратаў. Устаноўленая кіраўніком дзяржавы задача вырабляць не менш за 50 навінак штогод паспяхова выконваецца. У 2026 годзе на рынак выйшла ўжо больш за 55 лекаў. Пры гэтым нязменным прыярытэтам для галіны застаецца павышэнне і кантроль якасці прадукцыі.
Усяго фармацэўтычны рынак Беларусі ўключае прыкладна 1 630 лекавых прэпаратаў. Шасцю прадпрыемствамі холдынгу выпускаецца больш за 700 лекаў з гэтага спісу (гл. відэа).