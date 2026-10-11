Сакрэт моцнага імунітэту: якія "гаючыя" прадукты з'яўляюцца ўсяго толькі міфам
За акном пахаладнела, значыць, прыйшоў час не толькі ўцяпляцца, але і ўмацоўваць ахоўныя сілы арганізма. Але перш чым бегчы па вітаміны ў аптэку, зазірніце ў магазін або на кухню.
Падтрымаць здароўе ў сезон простуд і супрацьстаяць вірусам дапамогуць прадукты харчавання. Ці варта налягаць на цытрусавыя і часнык? І якія "гаючыя" прадукты ўсяго толькі міф?
Дапамагчы свайму арганізму ў сезон простуд можна. Рэцэпт даступны кожнаму. Зарука здароўя і моцнага імунітэту - разнастайнае правільнае харчаванне з акцэнтам на сезонную гародніну.
Сабраць кошык карысных прадуктаў нескладана і, што важна, нядорага. Яйкі, узбагачаныя малочныя прадукты, тлустая рыба. Усё гэта крыніца неабходнага вітаміна D. А вось арэхі, чырвонае мяса, печань, бабовыя, крупы дазволяць дабраць цынк. Ён спрыяе таму, каб клетак-абаронцаў супраць вірусу станавілася больш. Карыснымі жывымі мікраарганізмамі нанапоўняць прабіётыкі - кефір і ёгурт. І галоўны шчыт супраць вірусаў - вітамін С. Больш за ўсё яго ўтрымлівае балгарскі перац, шыпшына, чорная парэчка. Узначальвае гэты спіс квашаная капуста.
Менавіта ў гэтым даступным прадукце ў 20 разоў больш вітаміна С, чым у звыклых нам цытрусавых (гл. відэа).