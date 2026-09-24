У Беларусі прайшла Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя па прафілактыцы анкалогіі.

У ёй прынялі ўдзел не толькі анколагі, але і стаматолагі, афтальмолагі і лор-урачы - усе, хто працуе з шыяй і галавой. Таму што 24 верасня тут размова аб ранніх выяўленнях, дыягностыцы і лячэнні пухлін галавы і шыі. Трэба акрэсліць праблему. Кожны год выяўляецца да мільёна новых выпадкаў ва ўсім свеце.

Гэтая лакалізацыя займае 7-е месца сярод онказахворванняў. Амаль удвая часцей хварэюць мужчыны, а ў 72 % выпадкаў развіццё пухліны горла і галавы звязана з камбінацыяй злоўжывання алкаголем і тытунем. Лад жыцця - галоўны правакатар.

Нягледзячы на то што СААЗ адносіць гэты від злаякасных утварэнняў да тых, якія найлепш паддаюцца прафілактыцы, вялікая частка пацыентаў даходзіць да ўрачоў з 3-й, 4-й стадыямі, калі рызыкі высокія.

Прагрэс нараджаецца ў дыскусіі. З галіновым акцэнтам падключаюцца усе, хто зацікаўлены ў захаванні здароўя людзей. Сёлета свой вопыт прывезлі ўрачы з Кітая і Расіі.

Не проста так падкрэсліваюць, медыкі, надаецца столькі ўвагі менавіта дыягностыцы і ранняму выяўленню, таму што, нягледзячы на то што ў нас актыўна развіваецца хірургічнае лячэнне, у нас ёсць усе самыя сучасныя метады, развіваецца мікрахірургія, усё ж ранняе выяўленне дазваляе рабіць, скажам так, гэта ўсё далікатна, з захаваннем жыццёва важных органаў, а значыць, і якасці жыцця чалавека.