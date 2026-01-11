3.70 BYN
At least 16 NATO reconnaissance aircraft sorties recorded in Belarus from January 5 to 11
Text by:Editorial office news.by
The Belarusian Ministry of Defense recorded at least 16 NATO reconnaissance aircraft sorties from January 5 to 11, BELTA reports.
"From January 5 to 11, at least 16 reconnaissance sorties by NATO member countries were recorded against the Republic of Belarus. Over the past year, the intensity of aerial reconnaissance against our country reached 10-12 sorties on some days," the Ministry of Defense reported.