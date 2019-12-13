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Реконструкция аэродрома в Балбасово – часть большого проекта мультимодального логистического коплекса. Два года назад здесь начали строительство современной взлетно–посадочной полосы. Пролегает она прямо возле «Бремино–Орша». Резиденты, а также поставщики смогут в полную силу использовать не только возможности аэродрома, но и крупнейших республиканских и международных автомобильных магистралей, железную дорогу. Здесь все рядом. Сейчас финальная стадия перед сдачей объекта. На «взлетке» в 90 метров в ширину и чуть больше 3 километров в длину им есть, где развернуться. Ожидается, что эта полоса будет востребована. Сейчас грузы принимает Национальный аэропорт возле Минска. После потоки перераспределят сюда. Взлетно–посадочная полоса в Болбасово — это и огромное подспорье для промышленной логистики Оршанского региона Эти помещения пока еще ждут больших грузов. Есть и пункты таможенного оформления и складские помещение, и быстрая доставка от производителя к покупателю. Слаженный механизм ждет подключения к процессу еще одной составляющей – авиатранспорта. Реконструкцию аэродрома возле логистического центра производят в три этапа. Первый — капитальный ремонт взлетно–посадочной полосы с патрульной дорогой. Далее - восстановление рулежных дорожек, оснащение аэродрома оборудованием, возведение объектов вспомогательного назначения. Сегодня до работы на полную мощность нужно активнее искать резидентов и предлагать им весь комплекс услуг с преференциями, так как Бремино-Орша – это особая экономическая зона.
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